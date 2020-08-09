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Alpu yaylası alt yapı bekliyor

Adana’nın Pozantı İlçesi’ne bağlı Alpu yaylasında, nüfusun yaz aylarında on binleri bulmasına rağmen alt yapı olmayışı ve evlerde hala fosseptik çukurları kullanılması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Adana'nın Pozantı İlçesi'ne bağlı Alpu yaylasında, nüfusun yaz aylarında on binleri bulmasına rağmen alt yapı olmayışı ve evlerde hala fosseptik çukurları kullanılması vatandaşların tepkisine neden oluyor.


Alpu Yaylası, başta Adana olmak üzere çevre il ve ilçelerden on binlerce yaylacının yazın akın ettiği bir bölge. Bölgede yayla evlerinin fiyatları kimi yerde milyonlu rakamlarla ölçülüyor. Yerleşimin büyük ölçüde tamamlandığı bölgede alt yapı olmayışı ise en büyük sorun.


Kanalizasyon sistemi olmayışı yüzünden evlerde hala fosseptik çukuru kullanıldığını bunun da zaman zaman tıkanmalara ve pis kokulara neden olduğunu belirten yaylacılar Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu sorunlarına çözüm bulmasını istiyorlar. Yaylacılar, mevcut durumunun çağ dışı olduğunu belirterek, “Fosseptik çukurları yüzünden yaylanın her tarafından pis kokular yükseliyor. Biz bu evleri yaptırırken ya da alırken buralara en kısa zamanda kanalizasyon döşeneceğini söylemişlerdi. Yoksa buradan ev almazdık. Ancak yıllar geçtiği halde buraya alt yapı yapmadılar. İki de bir evlerin fosseptik çukurları doluyor, tıkanıyor ve vidanjörler gelerek pislik boşaltıyor. Bu da tüm yaylanın pis kokmasına neden oluyor. Bu duruma bir an önce son verilmelidir. Sayın Adana Büyükşehir belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan ricamız; burasının bir an önce kanalizasyon alt yapısına kavuşturulmasıdır. Yaptığı takdirde kendisine minnettar kalacağız”

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