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Altın Koza Film Festivali 14-20 Eylül'de

27.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ni bu yıl pandemi koşulları altında düzenleyeceklerini; bu gücü de sinema sanatının insana moral veren, yaşama sevincini artıran, düşündüren, geliştiren ve insan ruhuna iyi gelen yanından alacaklarını ifade etti.


Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" ve "Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması" gerçekleştirilecek.

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