Altın Koza Film Festivali halkla daha fazla buluşacak

Adana'nın kültür sanat hayatına yön veren çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, Büyükşehir Belediyesinin bürokratlarıyla bir araya gelerek, nasıl bir film festivali istediklerini anlattılar.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın davetiyle, Adana'nın kültür sanat hayatına yön veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bu yıl 26'ıncısı düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali için bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Altın Koza A.Ş'de düzenlenen ve Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı toplantıda festivalin hazırlık çalışmaları ile uygulama takvimi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda festival organizasyonunun daha etkili, amacına uygun gerçekleştirilmesi ve halkla daha fazla buluşması için neler yapılabileceğine dair adeta beyin fırtınası yapıldı.

Toplantıda Adana'nın ünlü yazlık sinemalarında festival süresince gösterimlerin yapılması, festival yayınlarının dağıtım ağının genişletilmesi, festival mekanları arasında Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz araç seferlerinin konulması, söyleşi ve sinema atölyelerinin artırılması, dezavantajlı mahallelerde festival etkinliklerinin yapılması, çocuklara yönelik sinema etkinliklerinin düzenlenmesi gibi konu başlıkları irdelendi.

Toplantıda dile getirilenler, değerlendirmeye tabi tutulmak üzere kayıt altına alındı.