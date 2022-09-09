"Altın Koza" için geri sayım başladı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 29'uncusu 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın sinema sevgisi ve tutkusu olduğunu belirterek, “Adana, sinemanın gelişmesi için her zaman çok önemli rol oynamış sanatsever bir kentimiz. Eskiden burada yazlık sinemalarda film tutarsa, seyircinin ilgisi olursa Türkiye'nin de ilgisi oluyordu. Bu sene de festivalin 29'uncusunu yapıyoruz. Aslında 52 sene oldu ancak bazı dönemlerde yapılamadı festivalimiz. 12-18 Eylül arası sinemanın kalbi Adana'da atacak. Cüneyt Arkın ve Fatma Girik gibi çok önemli sanatçılarımızı bu sene kaybettik. Sinemamızın başı sağ olsun” diye konuştu.

Karalar'ın konuşmasının ardından Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar bir şiir okudu.

Festivalde Türk edebiyatının önemli yazarlarından Orhan Kemal adına verilen 'Orhan Kemal Emek Ödülleri', Türk tiyatro ve sinemasına verdiği katkılardan dolayı Zihni Göktay'a, makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş'e, Eski Sinema Emekçileri Sendikası Başkanı ve 40 yıldır Sine Sen'in yönetim kurulunda yer alan Zafer Ayden'e takdim edilecek. Ayrıca Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye de onur ödülü verilecek.