Altın Koza'da "Orhan Kemal Emek Ödülleri" açıklandı

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödüller" bu yıl Zihni Göktay, Suzan Kardeş ve Zafer Ayden'e verilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlığında düzenlenen "Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali"nde geri sayım başladı. 29'uncusu gerçekleştirilecek festivalin Türk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Orhan Kemal'in adını taşıyan, "Orhan Kemal Emek Ödülleri"açıklandı.

Emek ödülleri, Türk Tiyatrosu ve Türk Sineması'na verdiği katkılardan dolayı Zihni Göktay'a; makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş'e; Eski Sinema Emekçileri Sendikası Başkanı ve 40 yıldır Sine Sen'in yönetim kurulunda yer alan Zafer Ayden'e takdim edilecek.

Yetkin Dikinciler'in sunuculuğunda 12 Eylül Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek festivalin açılış gecesinde ‘'Orhan Kemal Emek Ödülleri'' sahiplerini bulacak.