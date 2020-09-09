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Altın Koza'da Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu

Türkiye’deki güzel sanatlar ve iletişim fakültelerinin sinema-televizyon bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin filmlerinin yarışacağı 27.

Türkiye'deki güzel sanatlar ve iletişim fakültelerinin sinema-televizyon bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin filmlerinin yarışacağı 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu.


Türkiye'nin farklı illerindeki birçok üniversiteden öğrencinin başvurduğu Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nın ön değerlendirmeleri 24 Ağustos - 8 Eylül 2020 tarihleri arasında yapıldı.


Ana jüri üyeliğini sinema yazarı Banu Bozdemir, oyuncu Baran Şükrü Babacan ve yönetmen Can Evrenol'un üstlendiği yarışmanın “Belgesel” kategorisinde 6; “Canlandırma” kategorisinde 4; “Deneysel” kategorisinde 5 ve “Kurmaca” kategorisinde 7 olmak üzere toplam 22 kısa film yarışacak.


Ana jürinin değerlendirmelerinin ardından her bir kategoride En İyi Film Ödülü'nü kazanan yapım belirlenecek ve her kategorinin en iyi filmine 10.000 TL tutarında para ödülü verilecek.


Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nın kazananları, 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ödül töreninde açıklanacak.

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