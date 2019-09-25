Altın Koza'nın ikinci gününde iki film galası

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 29 Eylül'e kadar sürecek olan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, “Şehitler” ve “Uzun Zaman Önce” filmlerinin galası yapıldı.

Altın Koza Kısa Film Atölyesi'yle başlayan festivalin ikinci günü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da katıldığı Engelsiz Film Gösterimi'yle devam etti. Köken Ergun'un yönettiği “Şehitler” filminin festival kapsamındaki galası da film ekibinin katılımıyla gerçekleşti. İki yıl boyunca Gelibolu Yarımadası'nda sayısız şehitlik turlarına katılan Köken Ergun; Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan tur rehberlerinin savaş tasvirlerini, turlara katılanların tepkilerini, devlet kurumları tarafından her gün düzenlenen vatansever tiyatro temsillerini kaydetti ve katılımcılarla röportajlar yaptı. Ayrı kültürlerin ortak bir tarihi nasıl deneyimlediği, yorumladığı ve aktardığına dikkat çeken, Avustralya-Türkiye ortak yapımı “Şehitler”, milliyetçi duyguların ‘şehitlik turizmi' ile nasıl ayakta tutulduğunu gözler önüne seriyor.

"Uzun Zaman Önce" filmini festival galası yapıldı

Yönetmen Cihan Sağlam'ın ilk uzun metraj filmi olan “Uzun Zaman Önce” filminin dünya prömiyeri ve festival galası 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gerçekleşti. Gala, filmin oyuncularından Reha Özcan, Serdar Orçin, Onur Dikmen, Nihan Okutucu Dengiz, Ümit Çırak ve film ekibinin katılımıyla gerçekleşti.

Bir “masumiyeti kaybediş” öyküsü olan “Uzun Zaman Önce”, Anadolu'da şehirleşmeye başlayan bir kasabada yaşayan otoriter bir baba ve gün geçtikçe babalarına dönüşmekten kaçamayan iki kardeşin hikayesini anlatıyor. “Uzun Zaman Önce”de Onur Dikmen, Serdar Orçin, Nihan Okutucu Dengiz, Reha Özcan, Ümit Çırak, Esra Bezen Bilgin, Zeynep Kaçar, Sevinç Erbulak, Murat Garipağaoğlu ve Sedat Kalkavan rol alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Deniz Pişkin'in, sanat yönetmenliğini Ufuk Özek'in üstlendiği “Uzun Zaman Önce”nin kurgusu Cihan Sağlam tarafından yapıldı.

Müziği Uygur Yiğit, ses kayıtları Samet Yılmaz tarafından yapılan filmin cast direktörlüğünü ise Başar Dengiz üstlendi. Yapımcılığını Cenk Özçelik ve Cihan Sağlam'ın üstlendiği filmin ortak yapımcıları arasında ise Cavit Çetin Güner ve Armağan Lale bulunuyor.