"Altın Oran" deniz canlıları üzerinden Adana'da anlatıldı

Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılan ‘Altın Oran' kavramı deniz canlıları üzerinden Adana'da anlatıldı.

Çağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikri Akdeniz tarafından Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi'nde ‘Altın Oran' konulu konferans düzenlendi. Deniz canlıları üzerinden ‘Altın Oran' hakkında örnekler veren Akdeniz, konuşmasına güzelliğin tanımıyla başlayarak, güzelliğin çoğunluğun beğenisini yansıtan bir kavram olduğunu söyledi.

"Sanatta, mimaride ve doğada altın oran"

Doğada gerek canlılarda gerekse de bitkilerde rastlanılan güzelliklerin insanoğlunun doğayı anlamak uğruna geliştirdiği matematik diliyle nasıl tanımlanabildiğini anlatan Prof. Dr. Akdeniz, “1,618 değerine ‘Altın Oran' adını veriyoruz. Fibonacci sayılarını doğadan bazı örneklerle açıklayacağım. Deniz kabuklularına dikkatle bakıldığı zaman tümünün bu sayılarla ilgili olduğunu göreceksiniz. Sanatta, mimaride ve doğadaki bitki ile diğer canlılardaki ‘Altın Oran' kavramını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

"İnsan, doğadan altın oranı almıştır"

Altın oranın bir simetriyi ve bu nedenle de göze hoş gelen görüntüyü ifade ettiğine dikkati çeken Akdeniz, şunları kaydetti:

"Güzellik ölçülemeyen bir kavram olmasına karşın, güzellikle bağlantılı uyum formülleriyle açıklanabiliyor. Güzellik sonuçta gözlerimize keyif veren bir duygudur diyebiliriz. ‘Altın Oran' bir matematik sayısı. Uyum ve güzellik ölçütü olarak sanat ve estetiğinin bir sınıflandırılmasıdır. İnsan tasarımından kaynaklanmadan doğada var olan bir biyolojik gerçektir. İnsan özellikle görsel yaratım alanında doğayı kültüre dönüştürmek istemiştir. Doğadan altın oranı almıştır. Altın orana kısıtlayıcı değil de tam tersine çeşitlilikteki birliği yalınlaştıran bir etkiye yol açabilecek bir anlayışla bakılmalıdır."

Konuşmanın ardından konferans soru cevap ile devam etti.