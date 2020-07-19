Altınini Yeraltı Şehri turizme kazandırılacak

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki tarihi yeraltı şehrinin gün yüzüne çıkarılıp, turizme kazandırılması için girişimlere başlandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1990 yılında başlayan ve 1991'de sona eren kazıların ardından unutulmaya yüz tutan Altınini Yeraltı Şehri'nde incelemelerde bulundu.

Bölgeye İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse ve Adana Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEP) yetkilileri ile giden Başkan Zeydan Karalar, çok önemli bir tarihi kalıntı olma ihtimali yüksek noktada kazıların yeniden başlaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği yaptıklarını belirtti.

İmamoğlu ilçesine bağlı Çörten-Pekmezci Mahallesi'ndeki Altınini Yeraltı Şehri'ne inerken coğrafyanın zorlu fiziki koşullarıyla mücadele eden Zeydan Karalar, kimi zaman iple iniş yaptı, kimi zaman da daracık tünellerden geçti.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Başkan Zeydan Karalar, “Turizm ve Kültür Eylem Planı yapmaya başladığımızda İTÜ'lü değerli bir hocamız ile bizim ekibin çalışması sırasında, İmamoğlu Belediye Başkanımız böyle bir yerin varlığını iletmiş. O zaman bana bunu nakletmişlerdi. Gelip bizzat görünce nasıl bir tarihi doku olduğunu anladım. Adana Büyükşehir Belediyesi KUDEP'in araştırmaları neticesinde, bölgenin önemini daha iyi anlama fırsatımız oldu.

1990'den önce burada bir kazı denemesi yapılmış. Bu kazı denemesinin ardından 1991'de tescil edilmiş ve korumaya alınmış burası. Kazıyı yapan ekip de buranın ciddi bir tarihi doku olduğunu kabul ederek işleme almış. Fakat ne acıdır ki 1991'den bu yana öylece kalmış. Gelen olmamış dokunan olmamış” dedi.

Ortak protokol çağrısı

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, Kazım Karaköse'nin belediye başkanı olduğu İmamoğlu'na yol, su ve farklı hizmetleri yoğun olarak götürdüklerini kaydeden Başkan Karalar, “İmamoğlu daha fazlasını hak ediyor. Burada ciddi bir tarihi doku var. Ucu bucağı olmayan mağaralar var. Yürüdük bakmak için ama sonu gelmiyor. Odacıklar mevcut. Döşemişler, resmen oda yapmışlar. Bir yerleşim alanı olabilir burası. Mağaranın ucu nereye dayanacak onu bilmiyoruz. Turizm eylem planımızda bunu ciddi bir biçimde işleyeceğiz. Çağrımız şudur ki; Kültür Bakanlığı, İmamoğlu Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ortak protokol yapıp, kazıya başlasın. Kazı sonucunda tarihinin nerelere dayandığı ve büyüklüğü ortaya çıksın. Adanamız çok şanslı bir şehir. Bütün Türkiye'de olduğu gibi, neresini kazarsanız ciddi bir tarih fışkırıyor. Çok eski kültür ve medeniyetlerin toprakları buralar. Milattan Önce 3, 4, 5 bin yılına kadar dayanıyor. Burasının ne denli eskiye dayandığı da kazıdan sonra anlaşılır. Adana'nın hangi ilçesine bakarsanız ciddi zenginlik var. Biz İmamoğlu'nda bu denli tarihi kalıntıların olduğunu bilmiyorduk ama tarihin ta kendisinin burada olduğunu gördük. Biz de ortaya çıkaracağız. Ortaya çıkmasıyla hem İmamoğlu, hem de Adana turizmine kazandırılması noktasında üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Turizm Bakanlığımıza, müze müdürlüğüne buradan çağrımı yineliyorum. Zaten bizim arkadaşlarımız Kültür Müdürlüğü'ne iletti ve Kültür Müdürlüğü geldi, burayı inceledi. Onlar da ciddi çalışma yapıyorlar. Tüm bu çalışmaları toparlayıp iyi bir ürün ortaya çıkaracağız” diye konuştu.

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse de, bölgenin tarihi açıdan önemine değinerek, Başkan Zeydan Karalar'ın desteğiyle tarihi dokunun gün yüzüne çıkarılacağına ve tanıtılacağına inandığını belirtti.