Altınoran KKTC'de Adana'yı anlatacak

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası 9. Fotoğraf Günleri'ne üç çalışmayla katılıyor.

2 -5 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik hakkında bilgi veren Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Kurucu Başkanı Haluk Uygur, derneği bugüne kadar katıldığı bu önemli etkinliğe fotoğrafın değişik alanlarda kullanımını gösteren 3 ayrı çalışmayla iştirak edeceğini belirterek, “Birincisi, Gülsüm Ünal'ın sunduğu Torosların Nadide Çiçekleri , Altınoran Doğa Grubunun 18 yılda tamamladığı ve bir herbariumla taçlanmış bilimsel bir çalışmadır. İkincisi ise Yeniden Yeni Bir Yol Atölyesinin Lomografi Öyküleri ise mevcut fotoğrafik estetiği sorgulayan özelliği ile sanat alanında yapılmış bir üretim olacak. Üçüncüsü de 25 arkadaşın 1 yıl boyunca yaptığı 25 bin nüsha basılan, 25 biyografi kitabıyla, sergi salonuna binlerce izleyici çekmeyi başaran, benim öyküsünü ve felsefesini anlatacağım " Adana'ya Güç Verenler" ise Barok ışığı kullanılarak yapılmış belgesel bir çalışmadır” dedi.