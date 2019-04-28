İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Altınoran KKTC'de Adana'yı anlatacak

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası 9.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası 9. Fotoğraf Günleri'ne üç çalışmayla katılıyor.


2 -5 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik hakkında bilgi veren Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Kurucu Başkanı Haluk Uygur, derneği bugüne kadar katıldığı bu önemli etkinliğe fotoğrafın değişik alanlarda kullanımını gösteren 3 ayrı çalışmayla iştirak edeceğini belirterek, “Birincisi, Gülsüm Ünal'ın sunduğu Torosların Nadide Çiçekleri , Altınoran Doğa Grubunun 18 yılda tamamladığı ve bir herbariumla taçlanmış bilimsel bir çalışmadır. İkincisi ise Yeniden Yeni Bir Yol Atölyesinin Lomografi Öyküleri ise mevcut fotoğrafik estetiği sorgulayan özelliği ile sanat alanında yapılmış bir üretim olacak. Üçüncüsü de 25 arkadaşın 1 yıl boyunca yaptığı 25 bin nüsha basılan, 25 biyografi kitabıyla, sergi salonuna binlerce izleyici çekmeyi başaran, benim öyküsünü ve felsefesini anlatacağım " Adana'ya Güç Verenler" ise Barok ışığı kullanılarak yapılmış belgesel bir çalışmadır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.