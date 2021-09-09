Altınoran yeni sanat sezonunu açtı

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği, yeni sanat sezonunu Fotoğraf Sanatçısı Timurtaş Onan'ın “Terkedilmiş/Abondoned” adlı sergisi ile açtı.

Açılış öncesi sanatçı Seren gitarla konser verdi. Açılışta konuşan Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı S. Haluk Uygur, ülke olarak zor günler geçirildiğini belirterek, ”Ama bu zor günleri atlatmanın yolunun da sanat olduğunu biliyoruz. Sanat dediğiniz şey bir düşünme sistematiğidir. Bunu kullanmadığınız müddetçe hiçbir şeyi çözemezsiniz. Serginin “terk edilmiş” olarak açılması bir tesadüf değil, çünkü başta sanat olmak üzere tüm değerleri bu terk edilmişliği sonuna kadar yaşıyor. Bilmiyorum sizi, ben kendimi terk edilmiş olarak hissediyorum. Bakın orda ne yazıyor, “Bu tezgahı operatör harici hiç kimse çalıştıramaz”. Ama biz operatörü, bilgi alanını terk etmişiz. Diğer kalanlar ise çalışmıyor. Ben her fotoğrafa baktığımda içerden dışarıya bakışı, sanki kendi içimden görüyor gibi görüyorum. Bu sadece tersanenin terk edilmesi değil, bir kez daha bakın” dedi.

“Aşımızı olmalıyız, mesafemizi korumalıyız ama eski yaşamımızı terk etmemeliyiz” diyen Uygur, şöyle devam etti:

“Sanatı, sosyal yaşantımızı, insan ilişkilerimiz terk ettiğimiz zaman işte bu tersane gibi oluruz. Aşı karşıtlığı terk edilmişliği sağlayacaktır bize. Kapıdan dışarıyı görebiliriz. Bu nedenle direniyoruz, bu nedenle Altınoran'ı hayata geçirmeye çalışıyoruz.”

Daha sonra Fotoğraf Sanatçısı Timurtaş Onan, sergilediği 20 adet eseri hakkında açıklamalarda bulundu. Onan, “Bu ıssızlık da bir güzellik var, bu duyulmamış ıssız yerler formlar ve dokular insanı çeldiren bir şeyler barındırıyor. Fotoğraflar, izleyiciyi düşünmeye ve büyülenmeye, huşu ve merak içine çekerek hayal gücü ve fantazilerini uyarmaya ve böylece içsel dünyalarına ayna tutmaya davet ediyor. Haliç'in göz bebeği tersaneler bölgesinin; dönüşüm arifesinde, sahip olduğu kimliğin ve tarihsel mirasının korunacağı ümidini taşıyorum" diye konuştu.