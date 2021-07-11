Altıparmak'ın başarısı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapılan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS ) Yetenek Kapısı Proje Yarışması'nda, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zeynep Altıparmak'ında yer aldığı ATOMSEC grubu birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ve Akkuyu Nükleer AŞ'nin iş birliği ile düzenlenen yarışma kapsamında toplam 6 finalist takım, jüri üyeleri önünde proje sunumlarını gerçekleştirdi. ATÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zeynep Altıparmak ve Mersin Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans Öğrencisi Emircan Buğa'dan oluşan ATOMSEC takımı da jüri önünde yaptıkları sunumları ile projelerini anlattılar.

Nükleer santrallerin güvenliğini konu alan "Radyasyon Acil Durum Eylem Planına Yönelik Afete Duyarlılık ve Risk Haritalarının Çoklu Karar Destek Sistemleri ve Yapay Öğrenme ile Oluşturulması" projesi ile yarışmaya katılan ekip, jürinin değerlendirmesi sonucunda birinci oldu. Yarışmada birinci olan ATOMSEC takımı, Rusya'da nükleer santral teknik gezisine katılarak sistemin işleyişine ilişkin seminer alacak.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, ilde edilen başarıdan dolayı Zeynep Altıparmak'ın da içinde yer aldığı ATOMSEC takımını kutlayıp başarılarının devamını diledi.