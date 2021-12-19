Altuntaş, "Ötağçenin Sakinleri"ni imzaladı

"Ötağçenin Sakinleri" adlı öykü kitabının yazarı Kubilay Altuntaş, imza gününde okurlarıyla buluştu.

Karahan Kitabevi tarafından yayınlanan kitabın yıllarca büyük emek verilerek hazırlandığını dile söyleyen Altuntaş, kitaba adını veren Ötağçenin Sakinleri öyküsünde zor koşullarda yaşayan bir ailenin başına gelenleri güldürü öğeleriyle anlattığını vurguladı. Altuntaş, “Yazarlık insanın kanına girince başucunuzda bir kalem, bir kağıt bulunduruyorsunuz ve gece uyanıp karanlıkta bile not alma gereği duyuyorsunuz. Bu öyküleri okuyunca yılların birikimini de satırlarda göreceksiniz” dedi

İmza gününe konuşmacı olarak katılan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Mustafa Özke de öykü yazarı Kubilay Altuntaş'ın, Köy Enstitülü, eğitimci, yazar babası Turan Altuntaş'ın damarından yürüyerek, eserlerinde geçmişle geleceği sentezleyip, Çukurova'nın dil zenginliğini yaşattığını ifade etti.

Yazar Mehmet Taşar ise yazar Kubilay Altuntaş'ın toplumcu gerçekçi öykülerinde yöresel sözcükleri çok rahat kullanmasının kaleminin gücünü gösterdiğini belirterek, bundan sonraki yazın hayatında başarılar diledi.