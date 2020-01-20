'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altyapı tamamlanıyor stabilize yol yapılıyor

Seyhan Belediyesi, Akkapı ve Gülbahçesi mahallelerinin yeni yerleşim alanlarında altyapısı tamamlanan sokaklarda stabilize çalışmalarını sürdürüyor.


Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ ekiplerinin kanalizasyon ve içme suyu boru hattını tamamlamasının ardından Seyhan Belediyesi ekipleri sokağa önce mıcır dökerek silindir ile sıkıştırıyor. Ardından stabilize dökülen yol yine silindirle sıkıştırılarak doğal çökme süreci bekleniyor.


Akkapı Mahalle Muhtarı Zihni Neli, daha önce tarım alanı olan yeni yerleşim bölgelerinde halkın zaman içinde konut yaparak yerleşik hayata geçtiğini anımsattı. Muhtar Zihni Neli şöyle konuştu;


“Mahalle halkımız, kanalizasyon, içme suyu ve yolu olmayan bölgede çok zor şartlar altında yaşıyordu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'a durumu aktardık. ‘Önümüz kış yağmur olur, çamur olur. Bahara yapalım' önerisi sundular. Ancak muhtar olarak ben ve mahalle halkımız, kanalizasyonun çevreye akması, sağlıksız içme suyu nedeniyle ‘yağmur da olsa, çamur da olsa yapın' ısrarında bulunduk. Sağ olsunlar başkanlarımız bizleri kırmadı. Şimdi mahallelimiz, kanalizasyona ve temiz içme suyuna kavuştu. Altyapısı biten yollar stabilize yapılıyor. Tamamlanan sokaklarda sağlıksız ortamdan ve çamurdan kurtulduk. Bitmeyen sokakların bitirilmesi için hem Büyükşehir hem de Seyhan Belediyelerimiz canla başla çalışıyor. Halkımız adına kamu yararını ön planda tutan hem Zeydan Karalar'a hem de Akif Kemal Akay'a çok teşekkür ediyorum.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.