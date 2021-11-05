Amatör kulüplere 320 bin TL destek

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezinde düzenlenen tören Çukurova Belediyesi'nin amatör sporlar konusunda çalışmalarının anlatıldığı tanıtım filminin gösterimi ile başladı.

Törene katılan sporcular, hocalar ve kulüp yöneticinin yoğun alkışları arasında kürsüye çıkan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her konuda öncü belediye olmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu konuda da öncü oluyoruz. Çukurova ilçemizde 28 futbol kulübü var. Bunun yanında 39 salon sporlarında faaliyet gösteren kulüp var. Bu kulüpleri nasıl göz ardı edebiliriz? Özellikle pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadılar. Hocaları, aileleri büyük fedakarlıklar gösterdi. Bu çocuklar için ne yapsak azdır. Burada yaptığımız küçük bir katkı. Ama niyetimizi gösteriyoruz. Biz salon sporlarına ilk desteği verelim diğer belediyeler takip etsin, dedik. Bugün memnuniyetle görüyorum ki biz doğru bir şey yapmışız” dedi.

Başkan Soner Çetin, Çukurova ilçesine yeni spor tesisleri kazandırmaya devam ettiklerini açıkladı. Spor kulüplerinin antrenman yapabilecekleri tesisler konusunda tüm gayreti gösterdiklerini ifade eden Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:

“Onun dışında çok cevval bir Gençlik ve Spor İl Müdürümüz var. Gıyabında Muzaffer Çintımar'ı da alkışlamanızı rica ediyorum. Tüm branşlarda Adana'ya lisanslı sporcu kazandırma ve tesisler kazandırma konusunda bizlerin önünü açıyor. Bu dönemde Çukurova ilçemize yeni tesisler kazandırılması konusunda büyük çaba içinde. Hepsinin ödenekleri çıktı, ihale süreçleri devam ediyor. Adana Koop'un orada bir spor salonumuz olacak. Ayrıca futbol kulüplerine de 2 stadyum müjdesi vermek istiyorum. Artık resmi maçlar için başka yerlere gitmek zorunda kalmayacaksınız. Bunlarla da yetinmedik. Adana'da tenisçi yetiştirecek bir fabrika kuruyoruz. 12 dönümlük alanda Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle Tenis Akademisi kuruyoruz.”

Çukurova'nın sultanlarına destek istedi

Çocukluğumdan beri voleybol oynadığını hatırlatan Başkan Soner Çetin, “Çukobirlik ve Sasa Spor'da oynadım. Adana'nın hiçbir zaman 1. Ligde kadın voleybol takımı olmamıştı. Voleybol camiası bizden çok şey bekliyordu. Geçen yıl ilk kez Adana'nın ilk kadın voleybol takımı, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Adana'nın gururu oldu. Hedefimiz Sultanlar Ligi. Böyle bir takım Adana'ya yakışır. Sultanlar Liginde oynamak kolay değil. Bugün dünyanın en iyi kadın voleybol ligi Türkiye'de. Göreceksiniz sezon sonunda hep beraber bu sevinci yaşayacağız. Sizler de salona gelerek Menderes Spor Salonunda oynanan maçlarda takımımıza destek verin” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, çocuklara spordan vazgeçmemelerini önererek, “Hocalarınızı dinleyin, Atatürk'ün emanet ettiği Türk gençliği olun, sizden bunu istiyorum, bunu bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan da konuşmasında Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür etti. Ahmet Bozan, “Sayın başkana futbol dışı faaliyet gösteren kulüplerin sorunları var dediğimizde kendisi olumlu yaklaştı ve 2017'den bu yana salon sporlarına da destek olmaya başladı. Bunu gören diğer belediyelerimizde destek olmaya başladı. İlkinin Çukurova'da olması çok önemli. Ne zaman kapısını çalsak bizi geri çevirmedi. Her zaman maddi manevi destek verdi. Çünkü ilçe belediyelerinin bütçelerinin sınırlı. Buna karşın yaptıkları destek takdire şayan. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı Mertcan Karslı konser verdi.