Amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde düzenlenen malzeme dağıtım töreninde ilçede faaliyet gösteren 17 amatör spor kulübüne her bir kulüp için 22 adet forma takımı, 22 çift krampon, 22 adet tekmelik, 22 adet antrenman takımı, 20 adet yağmurluk, 10 adet futbol topu ve 3 adet kaleci eldiveni dağıtımı gerçekleştirildi.

Törenin açılışında konuşan ASKF Başkanı Ahmet Bozan, Adana Amatör Spor Kulüpleri olarak belediyelerden büyük katkı gördüklerini söyledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in her zaman yanlarında olduğunu işaret eden Bozan, “Başkanımız sadece futbol değil salon sporlarımıza da sağ olsunlar hem pandemi döneminde hem bugünlerde büyük destekleri oldu.

Maddi yardım konusunda bizleri hiçbir zaman kırmadı. İstediğimiz her şeye karşılık gelecek şekilde malzeme desteği sağladılar. Malzemelerin içinde yağmurluk olması bizim için ayrıca çok önemli. Kocaispir Başkanım gençlerimize ne yaparsak azdır mantığıyla bize her zaman için gönlünü açtı. Başkanımıza amatör spora sağladıkları büyük destekler için şahsım ve tüm federasyonumuz adına teşekkür ederim” dedi.

"Sporu hayatın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise Yüreğir Belediyesi'nin amatör sporlara katkısının sadece futbol ile sınırlı kalmadığını vurguladı. Başkan Kocaispir, “Göreve geldiğimiz andan itibaren gençlerimizin, çocuklarımızın sporla buluşması noktasında büyük bir çaba içerisinde olduk, olmaya devam ediyoruz. Amatör spor kulüplerine destek konusu göreve geldiğimiz günden itibaren en önemli gündem başlıklarımızdan birisi oldu. Bugüne kadar gerek nakdi yardımlar, gerek malzeme destekleriyle ilgili üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Özellikle malzeme desteği sağlarken de tıpkı bugün olduğu gibi ürünlerin birinci sınıf kalite olmasını çok önemsedik. Her zaman sizlerin gözü, kulağı, sesi olmaya devam edeceğiz. Yüreğir Belediyesi olarak biz sporu toplumun her kesiminde hayatın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Törene Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, amatör spor kulüplerinin temsilcileri, Azerbaycanlı misafir minik futbolcular ve çok sayıda sporcu katıldı.