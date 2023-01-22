Amatör tiyatro topluluğu "Al Gözüm Seyreyle"yi sahneliyor

Adana'nın amatör tiyatro topluluğu Çağ Sanat, komedi oyunu “Al Gözüm Seyreyle”yi 5 Şubat 2023 Pazar günü Adana Büyükşehir Belediyesi'nde saat 20.00'de sahneye koyacak.

Zafer Akbaba'nın sahneye uyarladığı ve yönettiği oyunun yönetmen yardımcılığını Mustafa Şanlı yapıyor. İdil Küçük'ün reji asistanlığını yaptığı oyunda ışık-müzik-efektörlüğü Bülent Oğuz, dekor Muzaffer Akbaba ve kostümler Gülistan Ö. Eğri ‘den.

"Al Gözüm Seyreyle" oyunda Cenk Altuntop, Mustafa Şanlı, İdil Küçük, Ali Günden, Olcay Heybeli, Gülistan Ö. Eğri, Pınar Savcı, Zafer Akbaba, Ahmet Ergen, Burhan Çayır, Ahmet Atar ve Ceylan Yaşar rol alıyor.

Yönetmen Zafer Akbaba, ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuki sorunları mizahi bir dille anlatan, herkesi ve her kesimi içine alan, herkesin kendisinden bir şeyler bulduğu güzel bir komedi oyununu sahneye koyacaklarını belirterek, ”Oyunumuz, ünlü mizah yazarlarından derlenmiş, hepsi bizim hikayelerimizdir" dedi.