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Ambulans ile çarpışan ticari araç asılı kaldı

Adana’nın Kozan ilçesinde ambulansın çarptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin halatında asılı kaldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ambulansın çarptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin halatında asılı kaldı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çevre yolu Güneri Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, Kozan Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı götüren Atilla A. idaresindeki 01 CES 54 plakalı ambulans, Bilal Kökyıldırım (52) yönetimindeki 01 EUZ 08 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin sabit durmasını sağlayan halatta asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bilal Kökyıldırım, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınırken yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


Ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye gönderildi.

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