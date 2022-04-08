Ambulans uçağın getirdiği Asya'ya çölyak hastalığı tanısı kondu

Kars'tan karaciğer yetmezliği şikayetiyle ambulans uçakla Adana'ya getirilen 5 yaşındaki Asya'nın çölyak hastası olduğu ortaya çıktı. Tedavisi tamamlanan küçük kız taburcu edildi.

Kars'ta yaşayan Asya Daştan'a rahatsızlığı üzerine kaldırıldığı Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Hastane ise küçük kızın hastalığının ilerleyip nakil gerekmesi halinde bu naklin yapılabileceği bir merkezde olması gerektiğini belirterek Sağlık Bakanlığı ile görüştü.

Bakanlık ise ambulans uçakla küçük kızın ve annesi Hayriye'nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi. Uçakla 25 Mart'ta Adana'ya getirilen ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen 5 yaşındaki Asya Daştan, çölyak hastalığı teşhisi konuldu.

“Karaciğer nakline gerek kalmadı”

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Didem Gülcü Taşkın, küçük kızın sağlık durumuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Taşkın, karaciğer enzimlerinin yüksek olması nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşadığını, buna da çölyak hastalığının neden olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Karaciğer enzim yüksekliği çok belirgindi. Tetkiklerimizde çölyak antikor testi pozitif geldi. Bu arada hastanın başlanan tedavisi sonrası olumsuz değerleri yavaş yavaş düşmeye başladı. Yaptığımız biyopsi sonucunda da çölyak tanısı koyduk. Karaciğer naklinden kurtulmuştu. Değerleri nispeten güzel değerlere kadar düştü. Şimdi tedavisine de başladık. Glutensiz bir diyetle toparlayabileceği bir hastalık tanısı konmuş oldu. Karaciğer nakline gerek kalmamış oldu” diye konuştu.

Taşkın, çölyak hastalığının bir çok organı etkileyebildiğini ancak nadir olarak bu kadar yüksek karaciğer enzimine neden olduğunu belirtti.

Anne Hayriye Daştan kızı için gösterilen çaba ve yapılanlar için emeği geçenlere teşekkür etti.

Değerleri normale binen küçük kız taburcu edildi.