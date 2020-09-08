Amca-yeğen arasındaki tartışma kanlı bitti

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın, tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Adalet Sokak üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Sevgi O. (39) ile amcası Kamuran O. (52) arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Sevgi O. bıçakla amcasını yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Kamuran O.'yu Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Sevgi O., polis gözetiminde olayın gerçekleştiği yerde olayın nasıl yaşandığını anlattı. Kamuran O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polisin konu ile ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.