Ameliyat olamayan hasta bölgesel anesteziyle sağlığına kavuştu

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayrak, genel anestezi alması hayati sorun teşkil edecek hastaların uygun olması durumunda spinal anestezi ile ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, “85 yaşındaki hastamız Bedia Yıldız'ın uzun zamandır safra kesesi taşı ameliyatı olması gerekiyormuş. Ancak KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı), diyabet (şeker), hipertansiyon rahatsızlıkları da bulunan hastamız genel anestezi alması riskli olduğu için ameliyat olamamış” dedi.

Sohbet ederek ameliyat oldu

Op. Dr. Mehmet Bayrak, hasta ve hasta yakınlarının araştırmaları sonucu kendisine ulaştıklarını ifade ederek, “Hastamız Hatay'dan geldiğinde safra kesesi taşı şikayetleri çok fazlaydı. Hastamıza spinal anestezi ile ameliyatını gerçekleştirebileceğimizi anlattık. Ameliyata aldığımız hastamıza spinal anestezi altında sohbet ederek başarılı bir laparoskopik (kapalı) safra kesesi operasyonu gerçekleştirdik” diye konuştu.

Hasta Bedia Yıldız, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir ameliyat olamadığını ve safra kesesi taşı şikayetlerinden dolayı büyük acı çektiğini belirterek, “Çok şükür doktorumuz Mehmet beyi bulduk. Allah ondan razı olsun, konuşa konuşa ameliyat oldum, kendisine ve Ortadoğu Hastanesi'ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

6 binden fazla laparoskopik ameliyat

Geçtiğimiz yıl 6 bin laparoskopik (kapalı) safra kesesi ameliyatı barajını geçen Op. Dr. Mehmet Bayrak, safra kesesi taşlarının enfeksiyona yol açabileceğini, safra kanalına düşerek tıkanmaya, sarılığa neden olabileceğini hatta uzun süre tedavi edilmezse safra kesesi kanserine neden olabileceğinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Safra kesesi ameliyatları günümüzde laparoskopik yani kapalı dediğimiz yöntemle gerçekleştiriliyor. Laparoskopik ameliyatlarda hastalarımızın vücutlarında her hangi bir yara izi kalmıyor ve bunun yanında normal yaşamlarına dönmeleri yani iyileşme süreçleri hızlanıyor. Sabah ameliyat olan bir hasta ertesi gün iş hayatına dönebiliyor.”