Amerikalı sanatçıdan ezana saygı

Korona virüs nedeniyle kış konserlerini yaza taşıyan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Mimar Sinan Açık Hava Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konserde daha önce Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliği yapan ünlü şarkıcı ve söz yazarı Della Miles sahneye çıktı.

Şefliğini Eray İnal'ın yaptığı konserde sahneye çıkan Della Miles, seyircileri Türkçe 'Hoş geldiniz' diyerek selamladı. Son dönem popüler şarkıları senfoni ile harmanlayarak seslendiren Miles, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Ünlü şarkıcı, konserde ezan okununca şarkıya ara vererek ezanın bitmesini bekledi. Sanatseverler ise bu durum karşısında Miles'i alkışladı.