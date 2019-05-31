Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi'nden dönem sonu sergisi

Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi'nde eğitim gören 26 öğrencinin çizdiği resimler "Geleneksel Dönem Sonu Sergisi" ile Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Adana Ressamlar Derneği Galerisi'nde Canan Boğa, Nimet Boğa, Arzu Sönmezler, Sumru Abuhan, Şirin Bahar Şahin, Kuzey Uluğ, Tuna Karakuzu, Defne Karakuzu, Ezgi Karahan, Songül Okuyucu, Timur Yatarkalkmaz, Can Baytal, Dilek Öfkeli, Eylül Kılıç, Zehra Sönmez, İdil İrem Çakmak, Kutluay Ok, Fehmi Zencertaş, Meral Zencertaş, Helin Altekin, Janset Tümer, Ahsen Ersoy, Gülay Sinan, Güven Yıldız, Esin Ayman ve İlknur Yiğit'in 60 eseri sergilendi.

Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi hocası Yaşar Karakuzu, sergi açılışında yaptığı konuşmada, "Benim sanat hayatımın 30. yılı,1989 yılından beri bu işle uğraşıyorum. Çok güzel sergiler yaptık. Çok sergimiz oldu, sayısını unuttum. Bu sergide daha çok öğrencilerimizin hobisi üzerine yapılan eserlerden oluştu. Bütün öğrencilerimin ellerine, kolların sağlık” dedi.

Serginin açılış kurdelesi Adana Ressamlar Derneği Başkanı Hüseyin Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Şerife Ballı ve Seval Eroğlu, GESAM Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nuri Börüban, Anadolu Güzel Sanatlar Merkezi Öğretmeni Yaşar Karakuzu tarafından kesildi.

Sergi, ARD Galerisinde 8 Haziran 2019 tarihine kadar açık kalacak.