Anadolu'nun Kandillerine ulusal kalite ödülü

Seyhan Mehmet Kemal Tuncel Anadolu Lisesi öğrencileri, 2018-2019 yılında tarih öğretmenleri Edibe Keskin'in rehberliğinde hazırladığı "Anadolu'nun Kandilleri" projesiyle “Ulusal Kalite” ödülü aldı.

Anadolu'da yaşamış mutasavvıfları ve savundukları fikirleri lise öğrencilerine tanıtmayı amaçlayan proje, eTwinning Platformu Ulusal Destek Servisi tarafından kalite belgesiyle de ödüllendirildi.

19 Eylül Perşembe günü kalite belgelerini okul idarecilerinin elinden alan öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarının huzurlarında onurlandırılmaktan mutlu olurken, aldıkları belgenin emeklerinin karşılığı olarak büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Projeleriyle kalite belgesi alan öğrenciler, farklı yeteneklerini böyle projelerle ortaya çıkarmalarına yardımcı olan öğretmenlerine de teşekkür etti.