Anaokullarının kardeşliği

Adana'da özel bir okulun anaokulu öğrencileri, hayata geçirdikleri "İyilik Yap İzi Kalsın Projesi" kapsamında kardeş okul seçtikleri Şehit Mehmet Arslangiray İlkokulu'nun ana sınıfına ihtiyaç malzemeleri yardımında bulundu.

Öğretmen-öğretmen ve veli işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında anaokulu ihtiyaç malzemeleri toplandı. Bu malzemeler, özel okulun yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla kardeş okul Adana Şehit Mehmet Arslangiray İlkokulu'nun anasınıfına teslim edildi.

Teslim töreninde kardeş okulların öğrencileri kucaklaştı, buluşmada duygusal anlar da yaşandı.