"Anaokulunda "Yumurta Günü"

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sepet Sepet Yumurta, Her Gün Yemeyi Unutma" isimli projenin ilk etabı olan Adana Eczacılar Ana Okulu etkinlikleri tamamlandı.

Projenin kapanış töreninde konuşan proje yürütücüsü Mühendis Dr. Emine Uruk, projenin amacının sağlıklı ve dengeli beslenmede yumurtanın vazgeçilmez bir protein kaynağı olduğunu okul öncesi olan 5-6 yaş çocuklara kavratmak, yumurtanın çiftlikten sofraya gelinceye kadarki aşamalarını yaparak-yaşayarak, drama, oyun ve sanatsal etkinliklerle yumurtayı sevdirerek tüketimini arttırmak olduğunu söyledi.

Uruk, etkinliklerin ilk etabının 15 Kasım 2018 tarihinde Adana Eczacılar Odası Ana Okulunda başladığını ifade ederek, "Etkinliklerin son günü olan bugün "Yumurta Günü"nde proje boyunca yapılan ziyaretlerde ve değişik etkinliklerde çekilen fotoğraflar, çocukların etkinliklerde yaptığı resimler ve yumurtalardan yapılmış etkinlikler sergilendi. Projede çekilen resimlerden ve videolardan oluşan sunum çocuklarımızın aileleri ile paylaşılacak" dedi.

Etkinliğe, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kılınç, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selçuk Taşyürek, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Birsen Ergün, Çukurova Üniversitesi Tufanbeyli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Fatma Yenilmez, Adana Eczacılar Ana Okulu Müdürü Fazilet Deveci, Abdullah Öngen Ana Okulu Müdürü Zübeyde Cömert, projede yer alan eğiticiler ile Ana Okulu öğrenci ve velileri katıldı.