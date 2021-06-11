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Anavarza Antik Kenti daha etkin tanıtılacak

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan dönemi başvuruları kapsamında Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sunulan “Tarihe Işık Tutan Anavarza Antik Kenti ile İlgili Danışmanlık Hizmeti” projesi destek almaya hak kazandı.


Proje sözleşmesi ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger ve İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Betül Kiminsu arasında imzalandı.


“Tarihe Işık Tutan Anavarza Antik Kenti ile ilgili Danışmanlık Hizmeti” projesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adana Müze Müdürlüğünde görev yapan 15 personele Anavarza Antik Kenti'nin turizm bilinirliğinin arttırılması ve daha etkin tanıtılabilmesi için profesyonel bir eğitmenden danışmanlık hizmetinin alınması planlanıyor.


Anavarza'nın turizm değerlerini daha iyi şekilde tanıtmak ve pazarlamak için kurum personelinin bilgi ve becerilerinin arttırılması, doğal, tarihsel, kültürel anlamda eşsiz olan antik kenti bir bütün olarak ele alarak, kentin farkındalığını ortaya koyacak bilgilerin danışman tarafından personellere aktarılması eğitim içeriğini oluşturuyor.

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