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Anavarza Antik Kentinde mehter sesleri yükseldi

Adana’nın Kozan ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunan Anavarza Antik Kentinde mehter gösterisi düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Anavarza Antik Kentinde mehter gösterisi düzenlendi.


Kozan Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesi'nde bulunan 5 bin yıllık Anavarza Antik Kenti'nde mehter gösterisi organize etti. Mehteran takımı, antik kentin zafer takı kapısından marşlarla geçerek, "Dünyanın ilk çift şeritli yolu" olarak nitelendirilen sütunlu yolda marşlar seslendirdi.


Kozan Halk Eğitimi Merkezi Mehter Takımı Şefi Mustafa Güneş, "Büyük bir coşkuyla Kozan'ın kurtuluşunu kutluyoruz" dedi.


Mahalle sakini kadınlar mehter takımını izlerken duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade ederek vatan ve bayrak sevgisinin farklı olduğunu ifade etti.


Mehter takımında bulunan Süleyman Can ise milli duyguların Anavarza Antik Kentinde daha yoğun yaşandığını, binlerce yıl geçmişi yeniden yaşamış gibi hissettiklerini söyledi.

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