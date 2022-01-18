"Anavarza Yeniden Doğuyor" projesinin imzaları atıldı

Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Rıfat Duran, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Betül Kiminsu ile ilgili yetkililer katıldı.

Adana Valiliğinin koordinesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan projenin çalışmaları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülecek.

Bir dizi restorasyon çalışmasının gerçekleştirilmesinin yanı sıra arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile Anavarza Antik Kenti'nin turizme kazandırılmasının hedeflendiği projenin imza töreninde değerlendirmede bulunan Vali Elban, Adana'nın çok önemli bir kültürel ve tarihi dokuya sahip olduğunu belirterek, “Gerçekleştireceğimiz projeyle Dünya Geçici Kültür Mirası Listesinde yer alan Anavarza Antik Kenti'mizi ilimize kazandıracak ve ilimizin tarihini, tarihi eserlerini, kültürel varlıklarını gelecek nesillere miras bırakacağız. Kent ve bölge turizmimize de olumlu yönde katkı sağlayacak projemizin Adana'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.