İhlas Haber Ajansı

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Andrea Pirlo: "Tek negatif durum, maalesef bu maçtan puan çıkaramamamız oldu"

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, "Tek negatif durum, maalesef bu maçtan puan çıkaramamamız oldu" dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 2-1 kaybetti. Eksik oyuncular konusunda sıkıntılar yaşandıklarını ifade eden Andrea Pirlo, "İyi bir takıma karşı, iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Tüm oyuncularım elinden geleni yaptı. Tek negatif durum, maalesef bu maçtan puan çıkaramamamız oldu" diye konuştu.

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