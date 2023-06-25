Anız yangını ormana sıçradı, 3 dönüm makilik alan zarar gördü

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde anız yangınının makilik alana sıçraması sonucu 3 dönümlük alan zarar gördü.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde anız yangınının makilik alana sıçraması sonucu 3 dönümlük alan zarar gördü.
İmamoğlu ilçesinde başlayan anız yangını kısa sürede makilik alana sıçradı. Yangına, Kozan Orman İşletmesi Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 arazöz, Aladağ Orman İşletmesine ait 2 arasöz su tankerleri ve iş makineleri müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüm makilik orman alanının zarar gördüğü bildirildi.