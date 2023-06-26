Adana'nın Kozan ilçesinde anız yangını ormana sıçradı. Ekipler zamanında müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın, ilçeye bağlı Tepeburnu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, anızdan başlayan yangın makilik ormana sıçradı. Haber verilmesi üzerine Orman İşletmesi Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su tankeri ve iş makineleri sevk edildi. Havadan da bir helikopterin destek verdiği yangına kısa sürede müdahale edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangın nedeniyle jandarma ekipleri de inceleme başlattı.