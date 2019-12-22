Ankara'da "Adana Lobisi" kuruluyor

Ankara'da bulunan milletvekilleri, b?rokratlar, ??renciler ve esnaf bir araya gelerek Adana Lobisi i?in ?al??malar?n? h?zland?rd?.

Adana Karaisal?lar Alada?l?lar ve Pozant?l?lar E?itim K?lt?r ve Dayan??ma Derne?i (AKAPDER) 3. kurulu? y?l d?n?m? nedeniyle Ankara Gazi ?niversitesi K?lt?r Merkezi'nde yemekli gece d?zenledi.

AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s?, Sivil Toplum ve Halkla ?li?kiler Ba?kan?, Adana Milletvekili J?lide Sar?ero?lu, gecede yapt??? konu?mada, AKAPDER'in ?al??malar? ve hizmetlerini yak?ndan takip etti?ini, derne?in ?al??malar?na katk? koymak i?in elinden gelen deste?i yapaca??n? s?yledi. Sar?ero?lu, "Bu tip dernekler ve sivil toplum ?rg?tlerini ?nemsiyoruz. AKAPDER'in Ankara'da bulunan Adanal?lar? bir araya getirmesi g?zel bir ?al??ma fakat tam bir Adana Lobisi olu?turabilmek i?in isminin Alada?l?lar ve Pozant?l?lar E?itim K?lt?r ve Dayan??ma Derne?i yerine t?m Adanal?lar? kapsayacak ?ekilde bir isimle ?al??malar?na devam etmesi daha g?zel olacakt?r. Biz her t?rl? ?al??malar?nda yard?mc? olaca??z ve Adana Lobisine destek verece?iz. Bu duygularla hem Adana'dan gelen misafirlerimize hem de Ankara'da ?e?itli g?revlerde bulunan ve geceye te?rif eden hem?ehrilerimizi selam ve sayg?lar?m? sunuyorum" dedi.

K?l?c? ve iz b?rakacak hizmetler

AKAPDER Y?netim Kurulu Ba?kan? Yunus Sakarya ise yapt??? konu?mada, Adana olarak b?rokraside fazla yer almad?klar?n? bu eksikli?in giderilmesi gerekti?ini belirterek, "Adanam?za ve b?lgemize daha etkili hizmetin gelebilmesi i?in b?rokrasi de etkili ve g??l? olabilmemiz ?nemli, bunun i?in de Say?n J?lide Sar?ero?lu, milletvekillerimiz, belediye ba?kanlar?m?z siyasi parti temsilcilerimizin yard?m?n? bekliyoruz. Bunun i?in gerekli hassasiyeti g?stereceklerine inan?yorum. Hep birlikte sizlerinde destek ve ?nerileriyle, nice kal?c? ve iz b?rak?c?, hizmetler verebilmenin heyecan? ve azmiyle, Allah'?n izniyle nice ba?ar?lara ve hedeflere ula?mak ?zere, c?mlemiz i?in hay?rlara vesile olmas?n? temenni ediyor. Sayg? ve selamlar?m? sunuyorum? ifadelerini kulland?.

Geceye, Adana Milletvekilleri Abdullah Do?ru ve Tamer Da?l?, MHP Milletvekili Muharrem Varl?, 23 ve 24. D?nem AK Parti Adana Milletvekili Fato? G?rkan Zop?uk, MHP 25. D?nem Adana Milletvekili Seyfettin Y?lmaz, Adalet Bakanl??? Y?ksek M??aviri Adnan ?zen, SGK Starteji Daire Ba?kan? Mehmet Akif Dostbil, Orman Genel M?d?rl??? Staretji Daire Ba?kan? Zekeriya Nane, ?lkem Partisi Genel Ba?kan? Ne?at Do?an, ?lkem Partisi Adana ?l ba?kan? Ya?ar ?zer, Pozant? Belediye Ba?kan? Mustafa ?am ve Karata? Belediye Ba?kan? Necip Tosun, Adana B?y?k?ehir Meclis ?yesi Vedat G?ndo?an, siyasi partilerin il ve il?e ba?kanlar?, Eski?ehir Vali Yard?mc?s? Alper Balc?, Eski?ehir Tepeba?? Kaymakam? Dr. Erdin? Y?lmaz, Ankara Kahramankazan ?l?e Emniyet M?d?r? Tar?k Esad Kahveciler, AK Parti Seyhan Kad?n Kollar? Ba?kan? Hacer Ceylan, Ankara'da g?rev yapan b?rokratlar, meclis ?yeleri ve ??renciler kat?ld?.