İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anne-babalar için "yetenek" farkındalığı

Seyhan Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla anne-babalara yönelik “Çocuklar Nasıl Başarır?” ve “21.

Yüzyıl Başarı becerileri” konulu konferans düzenledi.


Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde verilen konferansta Akademisyen Yazar Bahar Eriş, anne-babalara çocuklarının içinde keşfedilmeye değer yeteneklerin ortaya çıkarılmasına katkı verecek bilgiler aktardı.


Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konferansta konuşan Eriş, kazanılmış özgüvenin, balon özgüvenden farklı olarak çaba, bilgi ve beceriyle elde edilen somut sonuçlardan elde edildiğini aktardı. Çocuğu pohpohlamak ya da işini kolaylaştırmanın veya onun yerine işini yapmanın doğru olmadığını ifade eden Eriş, “Çocuğun işini kolaylaştırmak yerine, potansiyelini performansa çevirecek beceriler kazandırmak en doğru olandır” dedi.


Anne ve babaların sorularını da yanıtlayan Akademisyen Yazar Bahar Eriş'e konferans sonunda Başkan Akif Kemal Akay tarafından plaket sunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.