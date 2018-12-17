Anne ve babaların sınavlarla imtihanı

Nokta Eğitim Kurumları Eğitim Danışmanı Hakan Serin, Workinstation Etkinlik Salonu'nda, velilere yönelik yaptığı “Orta öğretim ve üniversiteye hazırlıkta anne ve babanın sınavlarla imtihanı” konulu sunumda, ailelere hayatlarındaki en önemli varlıklar olan çocukları için çok önemli tavsiyelerde bulundu.

Çocukların 0-3 yaş döneminden üniversiteye kadar geçirdiği aşamalardaki ruh hallerini ve ailelerin bu dönemde nasıl davranmaları gerektiğini sırasıyla anlatan Eğitmen Hakan Serin, ailelerin her yaş döneminde çocuklarına karşı yıkıcı tutumlardan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

0-3 yaş arası dönemin, çocukların bilinç dışı olarak çevresindeki her şeyi sünger gibi çektiği bir dönem olduğunu vurgulayan Hakan Serin, 3-6 yaş arası dönemde ise bilinç dışı olarak öğrendiklerini bilinçli hale getirdiklerini belirtti.

0-6 yaş arası dönemde çocukların beyindeki nöronların çok hızlı hareket ettiğini kaydeden Serin, "Çok uyarana maruz kalmaları ve farklı deneyimler yaşamaları beyin gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Doğuştan gelen kalıtımsal özelliklere, deneyimsel yaşantılar da eklendiğinde beynin gelişimleri olumlu yönde ilerler" dedi.

Ergenlik dönemi

Ergenlik döneminde ise yaşanan değişimin fiziksel değişimle sınırlı olmadığına dikkati çeken Hakan Serin, vücudu değişmekte olan ergenin ilgileri, davranışları ve tutumlarının da değiştiğini belirterek, bu dönemde çocukların anne ve babalarının davranışlarını sorgulamaya başladıklarını belirtti.

Çocukların en önemli rol modellerinin anne ve babaları olduğunu anlatan Hakan Serin, “Sigara için bir ebeveynin çocuğunun da sigara içtiğini öğrendiğinde yaşadıklarını düşünün, zor bir durum. Yani içme dese ne kadar inandırıcı olur. Ben kendi velilerim de bunlara sıkça tanık oldum” diye konuştu.

Başarıyı etkileyen faktörler

Sunumunda, okul başarısını etkileyen faktörleri de anlatan Hakan Serin, eğer bir başarısızlık varsa öncelikle başarısızlığın nedeninin tespit edilmesinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“Başarıyı engelleyen unsurlar belirlenip bu engelleri aşmak için doğru yollar izlendiğinde başarı seviyesi de belirgin olarak yükseliş gösterir. Aileler bazen farkında olmadan yaşadıkları endişe ve öfkeyi çocuklarına yıkıcı bir şekilde aksettirirler. Bundan kaçınmak gerekir. Cezalandırmak, korkutmak, tehdit etmek, başkalarıyla kıyaslamak doğru değil. Çocuk düşük not getirdiğinde buna yıkıcı tepki verilmek yerine, nedenleri akılcı bir şekilde sorgulanmamalı, okul ya da dershane yönetimi ile birlikte konu değerlendirilmelidir.”

Öğrencilerin, başkasını etkileyen en önemli faktörlerden birisinin de sabah kahvaltısı olduğunu ifade eden Hakan Serin, “Bir öğrencinin öncelikle günlük enerji ve besin ögesi gereksinimini düzenli ve dengeli alması gerekir. Bunun için de ön koşul altın öğün dediğimiz kahvaltıdır. Çocuklarınızı sabah kahvaltısı yapmadan okuluna göndermeyin. Çünkü kahvaltı dikkat ve hafızayı pozitif yönde etkilemektedir. Bu durum bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmıştır” dedi.

Hakan Serin, “Çocuklarınızın uyanır uyanmaz canı kahvaltı istemeyebilir. Ancak, belirli bir süre bu konuda çocuğu yönlendirirseniz bu alışkanlık haline gelecektir. Kahvaltı kadar kahvaltının içeriği de önemlidir. Evde sağlıklı bir kahvaltı yapmak varken bunu yapmayanların okulda açma poğaça gibi vitamin ve mineral değeri düşük gıdalara yönlenmelerine izin vermeyin “ diye konuştu.

Eğitmen Hakan Serin, sunumun sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı.