Annelere polisten sürpriz

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş, polislerle birlikte "Güvenli Gelecek Güvenli Eller" projesi kapsamında yeni doğum yapmış anneleri ve huzurevi sakinlerinin Anneler Gününü kutlayıp çiçek verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla anneliğe yeni adım atmış kadınlar ile gelecek nesillerin yetişmesine hiç bir karşılık beklemeden üstün fedakarlıkla emek veren annelerin yanında olmak için "Güvenli Gelecek Güvenli Eller" projesi hazırlandı.

Projenin ikinci etabı kapsamında Anneler Gününde, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş ve polisler, hem huzurevi sakinlerinin hem de yeni annelerin yanında oldu. Önce Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Aktaş ve polisler annelerin tek tek ellerine öpüp onlara çiçek verdi, ardından Adana Doğumevi ve Yeni Doğan Hastanesine giderek burada anneliğe ilk adımı atan kadınlarla bir araya geldi.

Meryem Aktaş ve polisler bebekleri sevip annelerine çiçek verdi.