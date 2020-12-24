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Antalya'ya uyuşturucu götürmek isteyen 3 kişi yakalandı

Adana’da, Antalya’ya uyuşturucu götürüp satmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da, Antalya'ya uyuşturucu götürüp satmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı.


Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi araç ile Antalya'ya götürerek ticaretini yapmak isteyen suç örgütünün tespit edilmesi üzerine şüphelilerin kullandığı araçta arama yaptı. Adli makamlardan alınan kararla araçta yapılan aramada 150 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 10 gram toz esrar, 10 gram kubar esrar, 335 Euro, 29 dolar ve bin 620 TL para ele geçirildi.


Olay ile ilgili araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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