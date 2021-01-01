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Antik kentte kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Anavarza Antik Kenti’nde sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Anavarza Antik Kenti'nde sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Dilekkaya Mahallesi'ndeki antik kentte 4 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Bölgede, iki dedektör ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.


Şüpheliler gözaltına alınırken sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 180 TL para cezası kesildi.

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