Aort anevrizmasında anjiyo tedavisi dönemi

Bilal Kaya, eskiden cerrahi yöntemlerle düzeltilen aort anevrizması sorununu son yıllarda giderek artan oranda endovasküler yöntemlerle tedavi ettiklerini söyledi.

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Bilal Kaya, kalbin son karıncığından çıkan aortun, ortalama 2,5 cm'lik genişliğiyle vücudumuzdaki en büyük damar olduğunu ifade eden, “Bu damarın zaman içerisinde farklı nedenlerle giderek büyümesi ve balonlaşması anlamına gelen aort anevrizması, kalbin büyümesine, solunumun güçleşmesine, bayılmalara ve sonuna ani ölüme kadar gidebilen çok ciddi bir sağlık sorunu. Bu sorunun genellikle başka amaçla yapılan tetkikler sayesinde tespit ediliyor. Daha önce ciddi cerrahi yöntemlerle ortadan kaldırılan bu hastalık artık anjiyo yöntemiyle çok daha kolayca tedavi edilebiliyor” diye konuştu.

Fark edilmeyen tehlike

Dr. Kaya, aort anevrizmasının çoğunlukla hastanın hiçbir şikayeti yokken, örneğin prostat veya bel ağrısı için yapılan taramalar sırasında ortaya çıktığını belirterek, “Karın içerisinde yer alan zamanla balonlaşmış aortun, yani şah damarının patlaması hastanın hayatını tehdit eden çok ciddi bir durum. Öyle ki doktorlar bu tür durumlarda hasta ile teşhisi paylaşırlarken ‘İçinizde pimi çekilmiş bir bomba var ve maalesef ne zaman patlayacağını bilemeyiz' demek ihtiyacı bile duyabiliyor. Çünkü bu damarın patlaması kişiyi ölüme kadar götürebiliyor. Eskiden cerrahi yöntemlerle düzeltilen aort anevrizması sorunu son yıllarda giderek artan oranda endovasküler yöntemlerle, yani damar içinden tedavi ediliyor” dedi.

Cerrahi tedavide bütün karnın açılıp organların kenara alınması, daha sonra da karnın en arkasında yer alan balonlaşmış ana şah damarının kesilip çıkartılması ve yerine yenisinin dikilmesi gerektiğini bunun hem çok daha yüksek risk hem de daha uzun iyileşme süresi anlamına geldiğini ifade eden Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Kaya, endovasküler yöntem sayesinde karın hiç açılmadan, yalnızca kasıklarda ufak kesiler ile balonlaşmış ana şah damarının için özel stentler yerleştirdiklerini ve böylece tedaviyi sağladıklarını söyledi.

Tedavide multidisipliner yaklaşım

Kaya, aort anevrizmasında anjiyo yönteminin başarıyla uygulanabilmesinin kalp damar cerrahisi, girişimsel radyoloji ve anestezi uzmanlarından oluşan multidisipliner bir ekip çalışması ile mümkün olduğunu kaydederek, “Bu ekibin planlayıp gerçekleştirdiği endovasküler tedavi sayesinde hastalar yaşamı ciddi ölçüde tehdit eden bir rahatsızlıktan hem çok daha düşük bir riskle hem de hastanede uzun süre yatmak zorunda olmadan kurtulabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Bu belirtiler alarm işareti

Özellikle bilinen kalp damar hastalığı ve yüksek tansiyon hastalığı olan kişilerin şu belirtileri görmeleri halinde vakit kaybetmeden bir hastaneye başvurmaları gerekiyor:

“Karında şişlik ve dışarıdan görülebilen damar atışı, ele gelen nabızlı kitle, derin karın ağrısı, bel ağrısı, çene, boyun, sırt veya göğüs bölgesine yansıyan ağrı.”