AOSB 14. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AOSB 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı, AOSB Seyhan Salonu'nda, Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Başkanı İsrafil Uçurum'un divan başkanlığında, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar, oylama sırasında sanayicilerden gelen soruları yanıtlayarak, gündem maddelerine ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundular.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, gündem maddelerinin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana bölgenin gelişmesi ve büyümesi amacıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirterek, “Her zaman sanayicilerimizin daha kaliteli ve daha iyi hizmet alabilmesi adına var gücümüzle çalıştık. Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte her zaman istişare kültürüne bağlı kalarak hareket ettik” dedi.

Geçen mart ayından itibaren Türkiye'de de görülen Covid - 19 salgını kapsamında AOSB Bölge Müdürlüğü olarak alınan tedbirlere değindikten sonra sanayinin en önemli girdisi olan enerji temini konusunda yaptıkları çalışmalara dikkati çeken Başkan Sütcü, şunları söyledi:

“Elektrik enerjisi tedarikinin doğrudan piyasadan sağlanabilmesi için Adana OSB Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış A.Ş. firması kurularak EPDK' ya başvuru yapılmış ve Tedarik Lisansı alınmıştır. 01/04/2020 tarihi itibariyle Adana OSB Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış A.Ş. üzerinden elektrik enerji tedariki doğrudan elektrik piyasası üzerinden sağlanmaya başladı. Kesintisiz üretim ve hizmet sağlama düşüncesi ile çalışan Bölge Müdürlüğümüz tarafından dağıtılan elektrik miktarı 2019 yılı içerisinde 1.5 Milyar kWh olarak gerçekleşti. Dağıtımı yapılan elektrik miktarı 2018 yılına göre yüzde 7,7'lik bir artış gösterdi. Bir önceki yıla göre kayıp oranında %16 iyileştirme sağlanmıştır. Yapılan doğru yatırımlar sonucunda 2019 yılında bölgemizde meydana gelen arızalarda 2018 yılına göre yüzde 28,13 oranında azalma ve ayrıca arızadan etkilenme sürelerinde yüzde 10,22 oranında iyileştirme sağladık.”

Başkan Sütcü, mayıs ayında çıkan yeni “Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” kapsamında bölgedeki sanayi tesislerinin GES başvurularının arttığını, yapılan toplam 29 adet başvurunun toplam kapasitesinin 65 MW seviyesine ulaştığını bildirdi.

Yine sanayiciler için önemli bir girdi olan doğalgaz hizmetlerine de değinen Başkan Sütcü, 2019 yılı sonu itibari ile abone sayısının 202, dağıtımı yapılan doğalgaz miktarının 175.157.208 Sm3 olarak gerçekleştiğini ve 2019 yılında bölge genelinde dağıtımı yapılan doğalgaz miktarının 2018 yılına göre yüzde 8,1 oranında artış gösterdiğini bildirdi. Başkan Sütcü, “2019 Yılı itibariyle bölgemizde 2018 yılına oranla toplam su kullanımı yüzde 8,5 artış gösterdi. Bu artış, bölgemizde gerçekleşen üretim artışının da bir göstergesidir. Benzer bir şekilde kullanma suyu tüketimine paralel olarak arıtılan su miktarı da artmıştır” dedi.

Bölgede yüzde 100 doluluk

Başkan Sütcü, Bölge Müdürlüğünce 2019 ve 2020 yılında 759.500 metrekare alanlı 53 adet parselin gerçek/tüzel kişilere tahsis edildiğini ve böylece bölgede yüzde 100 doluluk oranına ulaşımını sağladıklarını ifade etti.

Altyapı hizmetleri, Proje Destek Ofisi hizmetleri ve çevre ve Peyzaj ile AOSB Akademi'nin eğitim desteği hizmetlerine değinen Başkan Sütcü, 200 milyon TL'lik yatırım planlarının da bulunduğunu bildirdi.

Başkan Sütcü, İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin İlk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Listesi'nde yer alan toplam 30 firma ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yapmış olduğu Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırmasında yer alan 16 firmayı tebrik ederek sürdürdüğü konuşmasında, “Sürekli proje geliştiren ve araştırma faaliyetlerine bütçe ayırarak gerekli personel ve teçhizat altyapısı ile ülkemiz sanayisinin gelişmesi için oldukça önem teşkil eden AR-GE Merkezi ve Tasarım Merkezi Unvanına sahip tüm firmalarımızı da ayrıca kutluyorum. Elde edilen bu başarılar Adana ilimizin ve bölgemizin itibarını arttırmakta, ekonomisine güç vermektedir” dedi.

AOSB çalışanlarının OSEO projesi

Başkan Sütcü, AOSB Bölge Müdürlüğü olarak, bölgede faaliyet gösteren firmaların dijital dünyada bulunabilirliğini arttırarak ihracatlarına yeni pazarlar dahil edebilmek, uluslararası düzeyde ticaret süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkçesi ve açılımı “Organize Arama Motoru Optimizasyonu” olan “OSEO" uygulamasının AOSB çalışanları tarafından akademisyenler işbirliği ile hayata geçirildiğini bildirdi.

OSEO kapsamında pilot bölgeler seçildiğini ve uygulamalı olarak sistemin kullanılmaya başlandığını belirten Başkan Bekir Sütcü, şöyle devam etti:

“Google tarafından geliştirilen yazılımlarla beraber Bölge Müdürlüğümüzce geliştirilen karar destek yazılımı OSEO kullanılarak analizler yapmakta ve bu analizler neticesinde dünyanın en gelişmiş arama motoru olan Google arayüzleri ile hedef ülke ve pazarlarda bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın bulunurluğunu ve erişilebilirliğini artırmakta, dolayısı ile ihracat oranlarını arttırma odaklı internet arama motorları üzerinde spesifik yayınlar yapmaktayız. Hali hazırda 14 ülke için 14 ayrı dilde sektörel yayınlarımızı planlamakta ve uygulamaktayız. OSEO, AOSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde filizlenen ve geliştirilen ihracat arttırma ve global lokasyonlarda bölgemiz sanayi kuruluşlarının marka varlığını oluşturma hedefli dijital bir proje olarak yapılandırılmaktadır.”

Başkan Sütcü, AOSB yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sanayiciler ve ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'ın katıldığı genel kurulun sonunda tüm katılımcılarına teşekkür ederek, daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat sloganı ile çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.