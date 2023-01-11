AOSB 8. Futbol Turnuvası

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılında 8'incisi “Mehmetçik” adına gerçekleştirilen ancak, ikinci tur karşılaşmaları tamamlandığında Türkiye'de görülmeye başlanan pandemi nedeniyle yarım kalan futbol turnuvası tamamlandı.

Çeyrek finale çıkmaya hak kazanan takımların belli olduğu turnuvanın final maçı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Park Arena Halı Sahası'nda gerçekleşti. Sporun birleştirici ve bütünleştirici yönlerinin ön planda tutulduğu, dürüstlük, kardeşlik, dostluk ve centilmenlik duygularıyla gerçekleştirilen turnuvanın final maçında; Atlas Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sarten Ambalaj San. Tic. A. Ş. karşılaştı. Atlas Denim'in zaferiyle sonuçlanan bu karşılaşmanın ardından Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş ve Kimteks Tekstil A.Ş. arasında oynanan maçta ise ipi göğüsleyen taraf Kimteks Tekstil A.Ş. oldu.

Birinciliği Atlas Denim Tekstil San.Tic.A.Ş., ikinciliği Sarten Ambalaj San.Tic.A.Ş. üçüncülüğü ise Kimteks Tekstil San.Tic.A.Ş. 'nin kazandığı turnuva sonunda kazanan takımlar kupalarını, tüm ekip arkadaşları, aileleri ve rakiplerinin alkışları arasında aldılar.

Müsabakaları izleyerek, tüm sporculara moral ve motivasyon sağlayan AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, maç bitiminde ise kazanan ya da kazanmayan tüm sporcuları tek tek tebrik etti.

Akpınar AOSB'de faaliyet gösteren firmaların çalışanlarından oluşan takımların centilmence mücadele ettiklerini belirterek, “Amacımız sanayi çalışanları arasında, dostluk, kardeşlik ve dayanışma bağlarını güçlendirmek, sporun birleştirici ve bütünleştirici yönü ile sevgi ve saygıyı hâkim kılmaktır. Bu turnuvalarda gördüğümüz tablo, etkinliğimizin amacına hizmet ettiğini bizlere göstermesi açısından son derece sevindirici oldu. Tüm takımlarımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi.