AOSB 9. futbol turnuvası tamamlandı

Yılı” anısına gerçekleştirilen futbol turnuvasının 9'uncusu tamamlandı.

Bölge sanayicileri ile çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvanın finalini AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de izleyerek, oyunculara destek oldu.Sporun özellikle futbolun birleştirici yönleri ön planda tutularak gerçekleştirilen turnuvanın final karşılamasına, sanayiciler ve çalışanlarının yanı sıra aileleri de katılarak oyunculara tribünlerden yaptıkları tezahüratlarla moral ve motivasyon sağladı.

Heyecan fırtınasında geçen turnuva sonunda, Omnia Nişasta birinci, Abdioğulları Plastik Ambalaj Sanayi ikinci, Kastamonu Entegre ise üçüncü oldu.

Kazanan takımlara kupa ve hediyeleri AOSB yönetimi, aileleri ve rakiplerinin alkışları arasında verildi.