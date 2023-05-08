AOSB, Adana'yı sporla renklendirecek

Sanayi Gençlik Koşusu 21 Mayıs Pazar günü yapılacağı ve 10 kilometrelik parkurda gerçekleşeceği bildirildi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), ekonominin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle de kente değer katıyor.Bu çerçevede geçen yıl ilki düzenlenen geleneksel Sanayi Gençlik Koşusu 21 Mayıs Pazar günü, Adana Valiliğinin himayesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşecek. AOSB'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ruhunu yaşatacak anlamlı bir etkinlikte halkı buluşturacağı kaydedildi.

Sporun herkes için yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun eğlenmesi, kaynaşması, kendilerini iyi hissetmesi için en iyi yol olduğunu belirten AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, , “Sporun birleştirici yönlerini ön planda tutarak, sanayicilerimiz ile çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla 2013 yılından beri AOSB Geleneksel Futbol Turnuvası düzenliyoruz. Geçen yıl da halka açık AOSB Gençlik Koşusunun ilkini geçen yıl AOSB'mizde gerçekleştirdik. Yoğun bir katılım olan koşumuzu bu yıl kent merkezine taşıyoruz. Ayrıca, Spor Şenlikleri adı altında tüm yıla yaydığımız çeşitli branşlarda sportif faaliyetler gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkan Sütcü, etkinliğe tüm sporseverleri ve Adana halkını davet ederken 21 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da Merkez Park önü Fuzuli Caddesi'nden başlayacağını kaydetti.

Sanayi Gençlik Koşusunun, 10 kilometrelik parkur boyunca gerçekleşeceği, ayrıca, Merkez Park içerisinde kurulacak olan fuaye alanında etkinlikler düzenleneceği ifade edildi.