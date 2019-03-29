AOSB Akademi'de "İthalatta Maliyetleri Azaltan Gümrük Çözümleri” eğitimi

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nca, sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlamak amacıyla 2014'de kurulan AOSB Akademi kapsamında, "İthalatta Maliyetleri Azaltan Gümrük Çözümleri" konulu eğitim düzenlendi.

AOSB Seyhan Toplantı Salonu'nda, ithalat/ihracat yapan firmalara yönelik düzenlenen eğitim programına, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

Yıldırım, 4 ana başlık altında gerçekleştirdiği sunumunda; ithalat ve ihracat işlemlerinde maliyet kalemleri,gümrükleme aşamasında maliyeti belirleyen firma beyanları,vergi ve cezanın ödenmesinde avantaj sağlayan imkanlar ile gümrük işlemlerini basitleştiren, maliyet avantajı sağlayan çözümler konusunda detaylı bilgiler verdi.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yıldırım, gümrük uygulamalarını kolaylaştıran, firmaların gümrük süreçlerinde gümrük idaresini görünmez yapan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) konusundan bahsetti.

Yıldırım, yeşil hat uygulaması, deniz yolunda varış öncesi gümrükleme, otomatik supalan hakkı, götürü teminat yetkisi, eksik belgeyle beyan gibi birçok basitleştirme ve kolaylık sağlayan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'nın önemine dikkati çekti.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yıldırım, TBMM gündeminde olan Gümrük Kanunu taslağı ile Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması kapsamında sağlanacak tüm ayrıcalıkların Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmalara sağlanacak olmasının YYS'yi dış ticaret firmaları için daha da önemli kıldığını bildirdi.

Yıldırım, toplantının sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.