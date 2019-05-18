Avukat Günay Kılınç, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun ihlali 1 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü söyledi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı bünyesinde hizmet veren AOSB Akademi'de, “Kişisel Verileri Koruma” konulu seminer verildi. Seminere, Avukat Günay Kılınç konuşmacı olarak katıldı.

Kılınç, "Kişisel Verileri Koruma Kanunu" konulu seminerde, “Kişisel verilerin korunması mevzuatı ile getirilen düzenlemeler”, “Kişisel verilerin işlenme şartları”, “Veri sorumlusunun yükümlülükleri”, “Veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğü”, “Kişisel verilere ilişkin suçlar ve idari yaptırımlar” konu başlıkları altında sunum yaptı.

7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak önce kısmi olarak yürürlüğe giren, 8 Ekim 2016 itibarıyla da tüm hükümleri yürürlükte olan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında detaylı bilgiler veren Av. Kılınç, bu kanunun ihlal edilmesi halinde uygulanacak cezalara da dikkati çekti.

Av. Kılınç, kişisel verilerin kaydedilmesinin 1 yıldan 3 yıla, özel nitelikli kişisel verilerin kaydedilmesinin 1,5 yıldan 4,5 yıla, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmenin 2 yıldan 4 yıla, verileri yok etmenin ise 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü vurguladı.

Herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğuna vurgu yapan Av. Kılınç, “Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir” dedi.

Veri sorumlularını da uyaran Av. Günay Kılıç, “Veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünden istisna olmak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan istisna olmak anlamına gelmemektedir. Kayıt yükümlülüğünden istisna olan veri sorumluları da diğer veri sorumluları gibi 6698 sayılı Kanun hükümlerine uymak zorundadır” diye konuştu.

Av. Kılınç, sanayiciler ile çalışanlarının katıldığı seminerde, konuya ilişkin soruları da yanıtladı.