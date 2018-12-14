AOSB Akademi'de yılın son dersi

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü'nce, sanayicilere ve çalışanlarına eğitim desteği sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren AOSB Akademi'de, 2018 yılının son eğitimi, "Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Konular" başlığında gerçekleştirildi.

AOSB Bölge Müdürlüğü'nün Ceyhan Salonu'nda düzenlenen ve bölgede faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin katıldığı eğitime konuşmacı olarak uzman Nedim Narlı katıldı. Narlı, finansal yönetimin önemine değinerek başladığı sunumunda, her yöneticinin bilmesi gereken finansal konulara dikkati çekti.

Finansın kötü yönetilmesinin ekonomik krize yol açacağını söyleyen Eğitmen Nedim Narlı, sunumunu, “Yönetimde Yeni Trendler, Finansın Yeni Yönetim Düzenindeki Yeri, Finansal Raporlamada Temel Kurallar, Finans, Muhasebe ve Diğer Departmanlar Arası Entegrasyon, Finansal Raporları Anlamak, Kritik Performans Takibi (Rasyolar), Maliyet Muhasebesine Genel Bakış, İş Kararlarının Finansallar Üzerindeki Etkisi, Tedarik Zinciri Kararlarının Etkisi, Satış ve Pazarlama Kararlarının Etkisi ile Verimlilik Yönetimi” konu başlıkları altında gerçekleştirdi.

Eğitmen Nedim Narlı, sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.