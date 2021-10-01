AOSB Bölge Müdürlüğü Kızılay'a kan bağışladı

AOSB Bölge Müdürlüğü ve Kızılay Adana Şube Başkanlığı'nın organizasyonunda; AOSB Seyhan Toplantı Salonu Fuayesinde, maske, sosyal mesafe ve tüm hijyen kuralların maksimum düzeyde tutarak kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

AOSB Bölge Müdürlüğü'nün sosyal sorumluluğu kapsamında düzenlenen etkinlikte, gönüllü bağışçıların öncelikle kan bağışında bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadığının anlaşılması için rutin testler yapıldı. Testlerin ardından gerçekleştirilen bağış, yoğun bir ilgiyle gerçekleşti.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar'ın da kan vererek iyilik kervanına dahil olduğu etkinliğe gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti. Saygılı, “Başta Bölge Müdürü Ersin Akpınar olmak üzere tüm AOSB camiasını bu duyarlı davranışlarından dolayı kutluyorum. Önümüz kış. Bu aylarda kana daha fazla ihtiyaç duyulacağı bilinciyle tüm iyilik severleri bağışta bulunmaya davet ettik. Bu davetimize duyarlı olan tüm AOSB çalışanlarını tebrik ediyorum” dedi.