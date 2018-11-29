AOSB çalışanları bowling turnuvasında stres attı

'sünü gerçekleştirdi.

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'ndeki turnuvaya 50 kişi katıldı. İki hafta üst üste oynanan turnuva oldukça çekişmeli ve heyecan dolu geçti. Bazı yarışmacıların aileleri de katılarak, moral ve motivasyon sağladı.

Turnuvanın şampiyonalarına yılsonunda düzenlenecek törende ödülleri verilecek.