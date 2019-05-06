AOSB "En Çevreci ve En Yeşil OSB" olma yolunda

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığınca Hacı Oğuz Cami civarındaki park alanında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara, Denetim Kurulu Üyesi Hilal Atilla Aksöz, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve AOSB birim müdürleri ve çalışanlarının katıldığı Bölge sınırları içerisindeki Hacı Oğuz Cami civarındaki park alanında düzenlenen fidan dikimi etkinliği şenlik havasında geçti.

Başkan Bekir Sütcü, Adana Organize Sanayi Bölge Başkanlığı olarak misyon gereği çevreye ve doğaya dost projeler gerçekleştirmeye devam etiklerini kaydederek, “Bu çalışmalarımız neticesinde, 2008 yılında ülke genelindeki tüm organize sanayi bölgeleri içerisinde "En Çevreci OSB" yarışmasında ikincilik ödülü almış bulunmaktayız. En çevreci ve en yeşil organize sanayi bölgesi olma hedefimizden hareketle, bölgemiz dahilinde son 3 yılda 155 bin adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü, "En Çevreci ve En Yeşil OSB" olmak adına bu yıl da ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.