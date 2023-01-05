AOSB firmaları, üretim gücüne inanıp daha güçlü Türkiye hedefine omuz veriyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun, (OSBÜK), OSB Yıldızları Araştırması'nda, bölge firmaları 12 farklı kategorinin tamamında ödül aldı.

Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından 12 kategoride gerçekleştirilen OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması sonuçları açıklandı. Satış, ihracat, istihdam, kadın istihdamı, Ar-Ge harcaması, stajyer istihdamı kategorilerinde en çok artış yapan ile bu kategorilerde bir önceki yıla oranla artış gösteren ilk 100'er firmanın ödüllendirildiği yarışma sonuçları AOSB için gurur tablosu oluşturdu.

“Bize bu gururu yaşatan firmalarımızı kutluyorum”

OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması'nda, OSB'ler arasında 12 farklı kategoride dereceye giren firmaları tebrik eden AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, , “OSB'miz, en çok ödül alan firmaları bünyesinde bulundurmanın gururunu yaşıyor. Bize bu gururu yaşatan, üretimin birleştirici gücüne inanıp çıkardıkları değerle daha güçlü Türkiye hedefine omuz veren firmalarımız ve tüm çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Firmalarımızın bundan sonraki süreçte daha güzel başarılara imza atacaklarına inanıyor ve bu başarıya katkı sunmak için AOSB yönetimi olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

OSB Yıldızları Araştırmasının ülkedeki Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaları motive etmek ve onlara yeni imkanlar tanımak amacıyla, OSBÜK öncülüğünde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğiyle gerçekleştirilen detaylı bir yarışma olduğunu belirten Başkan Sütcü," “Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan OSB'ler ve OSB'lerde faaliyet gösteren firmalar hakkında yapılan doğru kaynaklara ve verilere dayalı tek resmi çalışma olan bu araştırma, OSB'lerdeki firmaların performansını tüm Türkiye'ye ve dünyaya anlatacak etkin bir referans kaynağı oluşturmaktadır. OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması verilerinin ekonomi, dış ticaret, istihdam, yatırım, Ar-Ge, lojistik, dijitalleşme gibi alanlardaki araştırmacılara, ekonomi ve iş dünyasına yön veren kurum ve kişilere, uluslararası yatırımcılara, ulusal sanayi stratejisi oluşturanlara ve ülkemizle dış ticaret yapan firmalara referans kaynak oluşturmasını diliyoruz” temennisinde bulundu.

Araştırmada en çok satış yapan firma kategorisinde 8, en çok istihdam sağlayan firma kategorisinde 10, en çok ihracat yapan firma kategorisinde 8, en çok kadın istihdamı sağlayan firma kategorisinde 9, en çok Ar-Ge harcaması yapan firma kategorisinde 1, en çok stajyer İstihdamı Sağlayan Firma kategorisinde 7 firma ödül aldı.

Bir önceki yıla göre, ihracatını en çok artıran firma kategorisinde 8, satışını en çok artıran firmalar kategorisinde 11, kadın istihdamını en çok artıran firma kategorisinde 11, Ar-Ge harcamasını en çok artıran firma Kategorisinde 4, istihdamını en çok artıran firma kategorisinde 8, stajyer istihdamını en çok artıran firma kategorisinde ise 5 firma ödüle layık görüldü.